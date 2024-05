Fermato dalla polizia l'aggressore, il 40enne Marco Manfrinati

Ha accoltellato la ex, da cui era separato, e poi il padre di lei, colpendoli mentre erano per strada. È quanto avvenuto a Varese in via Ciro Menotti intorno alle 12.42 di lunedì quando un uomo di 40 anni, Marco Manfrinati, si è scagliato con un coltello contro la ex di 37, Lavinia Limido, colpendola al volto e al collo, e poi contro il padre della donna, Fabio Limido di 71 anni, anche lui accoltellato al torace. Entrambi sono stati ricoverati in gravissime condizioni all’ospedale di Varese ma il padre, trovato in arresto cardiocircolatorio, non ce l’ha fatta ed è morto. La donna è tuttora in sala operatoria in prognosi riservata. L’aggressore è stato fermato dagli agenti della polizia di Stato di Varese: l’accusa nei suoi confronti è ora di omicidio. Il padre della ragazza era intervenuto in strada attirato dalle urla della figlia che ha tentato di difendersi ma è stato aggredito a sua volta da Manfrinati.

