Il 22enne è stato fermato dai carabinieri, nessuno dei feriti è in gravi condizioni

Ha cercato di aggredire la sua ex nel pronto soccorso dell’Ospedale Città Studi a Milano e ha accoltellato tre persone, un infermiere, un addetto alle pulizie e un paziente di 74 anni che avevano cercato di bloccarlo. Nessuno dei feriti è in gravi condizioni.

Secondo quanto apprende LaPresse, il 22enne di origini italiane era armato di un coltello di piccole dimensioni. Non è ancora chiaro se avesse un appuntamento con la ex compagna ma il giovane era a conoscenza del fatto che in quel momento la donna – sua coetanea – fosse lì. Il ragazzo è stato poi fermato dalla pattuglia del Radiomobile dei carabinieri.

Il racconto di un ferito: “Le urlava ‘ti uccido'”

“Le urlava: ‘Ti uccido, io ti uccido’. Lei, poverina, piangeva e si stringeva a se stessa. Ho visto che ha tirato fuori il coltello e ho provato a disarmarlo“. È il racconto del 74enne ferito al pronto soccorso dell’Ospedale Città Studi di Milano. “Ho provato ad afferrare l’impugnatura – ha detto ai cronisti – e mi ha colpito alla mano. Si erano lasciati e lui voleva ucciderla“. L’uomo è stato soccorso e medicato nella stessa struttura, ha due vistose fasciature all’anulare e al mignolo della mano destra. “Non ho avuto paura”, ha dichiarato spiegando anche di aver provato a parlare con il 22enne “ma lui mi rispondeva solo con parolacce”. L’infermiere “è stato colpito con un fendente al polpaccio”, ha aggiunto.

