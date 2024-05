Ettore, portavoce dei Giovani Palestinesi: "Chiediamo lo stop al genocidio in Palestina"

Prosegue la protesta pro Palestina portata avanti da molti studenti universitari in Italia e nel mondo. A Bologna il gruppo dei ‘Giovani Palestinesi‘ del capoluogo emiliano ha organizzato un presidio in piazza Scaravilli. Decine di ragazzi hanno piantato tende, affisso striscioni e seguito un’assemblea dei vari gruppi nazionali. “Stiamo montando un accampamento per restare qui nei prossimi giorni. Chiediamo lo stop al genocidio in Palestina. Chiediamo che le istituzioni governative e accademiche cessino la loro complicità con il governo israeliano nella Striscia di Gaza”, ha detto Ettore, portavoce del gruppo. “Siamo fiduciosi di coinvolgere altri studenti e docenti. Porteremo iniziative, dibattiti, approfondimenti storici”.

