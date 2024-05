Il portavoce nazionale Giuliano Granato: "In Italia docenti più silenti di fronte alle manifestazioni"

Potere al Popolo condivide le proteste pro Palestina che ultimamente stanno scuotendo molti atenei italiani, e non solo. “Io credo che i settori giovanili che si sono mobilitati in solidarietà con la Palestina siano una delle cose più belle che siano successe in questo Paese e in generale a livello internazionale negli ultimi mesi”, ha detto a LaPresse il portavoce nazionale Giuliano Granato. “La centralità degli studenti e delle studentesse negli Stati Uniti è dovuta credo più alla centralità del Paese nello scacchiere internazionale e nel sostegno a Israele, più che alla quantità e alla qualità della mobilitazione. Vero è che in Italia i docenti sono per lo più silenti di fronte alle manifestazioni studentesche”, ha aggiunto Granato spiegando che questo problema è legato alla questione degli “spazi di libertà, di critica e di dissenso”. “Quello che cercano di fare gli studenti è rompere le complicità del nostro Paese, e in particolar modo dell’accademia, con un genocidio. Perché quello che è in corso a Gaza è un genocidio“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata