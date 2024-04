In Umbria il salone dei giovani produttori e delle piccole cantine

Al via a Città di Castello, in Umbria, l’undicesima edizione di Only Wine Festival. Fino al 29 aprile a palazzo Vitelli a San Egidio l’appuntamento dedicato ai migliori piccoli produttori di vino con alcune novità rispetto al passato. “Quest’anno sono presenti oltre 100 produttori con una panoramica completa. Abbiamo tutte le regioni rappresentate con delle novità rappresentate dai vini delle aree di confine e delle aree consortili”, ha dichiarato Francesco Saverio Russo, organizzazione di Only Wine Festival. “Siamo contentissimi di poter racconare la nostra terra, la Clabria, attraverso il nostro baluardo: lo Zibibbo”, ha detto Giovanni Celeste Benvenuto, viticoltore. “L’Only Wine Festival si è sempre distinto per questo focus sui piccoli produttori. Qui è possibile scoprire prodotti rari e difficili da trovare”, ha sottolineato la giornalista Chiara Giorleo.

