Tensioni a Roma con la comunità ebraica: interviene la polizia

Elisabetta La Pera, manifestante pro Palestina, racconta di essere stata circondata e insultata a Viale Aventino a Roma da membri della comunità ebraica. “Mi hanno messo la loro bandiera di Israele addosso sulla moto e hanno cominciato a insultarmi e a dirmi di andare via. Sono scappata via e mi hanno sputato addosso” ha detto poco dopo l’accaduto. I fatti raccontati dalla donna sarebbero accaduti dopo le tensioni tra comunità ebraica radunatasi in ricordo del ruolo nella Resistenza della Brigata Ebraica e i manifestanti pro Palestina.

