Si trova ricoverato in ospedale, indagano i carabinieri

Un senzatetto di 50 anni è stato aggredito dai suoi stessi pitbull a Grugliasco, nel torinese. Il fatto sarebbe accaduto martedì sera in via Echirolles, e sarebbe stato lo stesso uomo a chiamare i soccorsi. Una volta giunti sul posto i carabinieri, che indagano sulla vicenda, hanno raccolto la sua testimonianza: l’uomo ha dichiarato che i cani si sono rivoltati contro di lui. È ora ricoverato in ospedale per le ferite riportate.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata