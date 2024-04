La vittima sarebbe Pierluigi Beghetto, attualmente consigliere comunale

Un uomo di 53 anni è morto accoltellato in strada in via Giuseppe Verdi, all’altezza del civico 24, nel Comune di Esino Lario, in provincia di Lecco. Sul posto, insieme con i carabinieri del Comando di Lecco, i soccorsi di Areu 118 e un elisoccorso proveniente da Sondrio.

Secondo quanto riportano il quotidiano Il Giorno e gli altri media locali la vittima sarebbe Pierluigi Beghetto, attualmente consigliere comunale di Esino Lario ed ex assessore. Non si conoscono ancora i motivi dell’accoltellamento, avvenuto stamani poco dopo le 9.

