Uscito per andare a scuola, non è mai entrato in classe. Ancora nessuna notizia di Edoardo Galli, il 17enne residente a Colico (Lecco) che da giovedì scorso ha fatto perdere le proprie tracce. Il ragazzo ha preso un treno a Morbegno (Sondrio), dove frequenta il liceo, intorno alle 8 del 21 marzo, in direzione Lecco-Monza-Milano, prima di sparire nel nulla. “Al momento della scomparsa indossava un giubbetto di jeans di colore blu scuro, un pile e pantaloni beige, scarpe bianche Adidas”, si legge nel comunicato della Prefettura lecchese, che ha diffuso anche la foto del minore. Edoardo è alto 1 metro e 80, di corporatura normale, capelli e occhi chiari. Porta gli occhiali ma anche le lenti a contatto e ha un piccolo segno sul sopracciglio destro, hanno aggiunto i genitori, che hanno lanciato un appello attraverso la trasmissione ‘Chi l’ha visto?’. “Torna subito da noi, ti stiamo aspettando a braccia aperte. Siamo tutti preoccupati e agitati. Non hai idea di come stanno i nonni“, ha detto il padre. “Tutti ti vogliamo bene, per favore torna a casa”, ha aggiunto la mamma. “Ha con se il cellulare che risulta spento. È minorenne, potrebbe essere in difficoltà”, si legge sulla pagina Facebook di Penelope Lombardia. La Prefettura invita chiunque dovesse avere notizie o avvistare il ragazzo di darne pronta comunicazione alla Stazione dei Carabinieri di Colico al numero 0341/940106. Stefano, l’altro ragazzo allontanatosi lo stesso giorno sempre da Morbegno, con un treno per Colico, è stato invece rintracciato dalla sorella che vive a Bologna.

