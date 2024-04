L'uomo arrestato per tentato omicidio

È stato arrestato con l’acusa di tentato omicidio un uomo di 52 anni, italiano nato nella Repubblcia Domenicana che ieri, alla fermata della metro verde M2 di Lambrate, ha spinto sui binari una ragazza di 25 anni. È stato il fidanzato della giovane, 30 anni, insieme con altri passeggeri in attesa della metro, ad aiutare la ragazza a risalire sulla banchina prima che arrivasse il treno. Poco prima delle 23, il 52enne, in evidente stato di agitazione, ha iniziato a spaventare le persone in attesa sulla banchina prima di prendere di mira la coppia. L’uomo ha spintonato la 25enne che è finita sui binari. La ragazza, invece, è stata portata nell’ospedale Fatebenefratelli e subito dimessa. Nel cadere aveva battuto la schiena sui binari.Il 52enne è stato bloccato dagli agenti del Commissariato Lambrate e condotto nel carcere di San Vittore.

