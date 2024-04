La polizia blocca il tentativo di raggiungere il Mef

I collettivi liceali e universitari pro Palestina si uniscono al corteo dei Fridays for Future di Roma. Circa 500 studenti partiti dalla Sapienza si sono mossi in corteo per raggiungere il migliaio di ragazzi e ragazze in protesta per il clima che sfilavano da Piazza della Repubblica. Una volta arrivati a Porta Pia i collettivi hanno tentato una deviazione dal percorso anticipato per protestare sotto alla sede del Mef di via XX settembre ma hanno trovato la strada sbarrata dalle forze di polizia. Dopo alcuni minuti di negoziazione con il reparto mobile della Polizia hanno invertito il senso di marcia passando invece da Castro pretorio, Piazza dei cinquecento e via Cavour per unirsi ai Fridays for Future.

