Un centinaio di giovani occupa il locale in Corso di Porta Ticinese

I manifestanti che venerdì mattina hanno dato vita allo sciopero per il clima e al corteo di Fridays For Future a Milano, hanno occupato il Kfc di Corso di Porta Ticinese. Un centinaio di giovani sono entrati nel locale ed hanno esposto uno striscione con la scritta ‘Free Palestine – Climate justice’. Nel ristorante anche agenti di polizia in borghese mentre al megafono vengono spiegate le motivazioni del boicottaggio. Fuori dal locale è stato piantato un piccolo ulivo. Davanti al Mc Donald’s posto di fronte è stato messo un grosso contenitore simile a quello delle patate fritte con dentro due missili.

