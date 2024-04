A Torino presenti diverse centinaia di studenti e attivisti, assieme ai sindacati

In occasione dello Sciopero globale per il Clima, anche a Torino, come in molte altre piazze, i Fridays for Future sono scesi in piazza. Diverse centinaia di studenti e attivisti, assieme ai sindacati (Cgil, Cisl e Uil) sono partiti in corteo da Porta Nuova per raggiungere il palazzo della Regione Piemonte.

