Presidio di solidarietà davanti al carcere giudiziario

Presidio di solidarietà con i detenuti palestinesi in Medio Oriente davanti al carcere giudiziario di Regina Coeli a Roma. Una cinquantina i manifestanti che si sono radunati davanti al penitenziario di Trastevere per chiedere “la liberazione di tutti i prigionieri politici palestinesi”. Al termine della protesta i manifestanti hanno srotolato uno striscione sul Lungotevere con la scritta: “Libertà per chi lotta contro l’apartheid. Boycott Israel, Free Palestine”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata