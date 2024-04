L'ateneo: "Orrore per escalation militare ma no boicottaggio"

“Palestina libera” e “fuori la guerra dell’Università” gridano i manifestanti che questo pomeriggio si sono radunati sul prato della Sapienza per dire no alla guerra e chiedere ancora una volta il cessate il fuoco in Medioriente. Sotto lo sguardo degli agenti di Polizia, i circa 200 che hanno preso parte al corteo hanno esibito bandiere palestinesi, cartelli, e scandito slogan contro il governo. I manifestanti sono entrati nella Facoltà di Lettere, quindi hanno puntato la sede di Scienze Politiche. Momenti di leggera tensione si sono registrati quando alcuni manifestanti hanno tentato di forzare il cordone di Polizia davanti al Rettorato. Da due giorni gli attivisti del collettivo ‘Cambiare Rotta’ erano accampati in tenda all’interno dell’Ateneo.

L’Università Sapienza di Roma “rifiuta l’idea che il boicottaggio della collaborazione scientifica internazionale, la rinuncia alla libertà della didattica e della ricerca, e la negazione delle associate responsabilità di ogni singolo ricercatore possano favorire la pace e il rispetto della dignità umana”. Così l’Ateneo della Capitale in una nota con cui annuncia l’approvazione, in seduta congiunta dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione dell’università, di un documento che esprime la posizione della Sapienza sui temi della pace e della libertà di ricerca. “Gli Organi di Governo dell’Università hanno rappresentato, a nome di tutta la comunità, sentimenti di dolore e orrore per l’escalation militare e per la conseguente crisi umanitaria in corso in Palestina – si legge nella nota -. Sapienza si è impegnata a favorire la discussione, il confronto e la libera espressione del dissenso, purché non diventi prevaricazione. In particolare nel documento è stato ribadito l’impegno alla realizzazione di corridoi umanitari e di ulteriori azioni di accoglienza, sostegno e solidarietà per le comunità accademiche coinvolte dal conflitto”.

“Tra le misure che l’Ateneo intende promuovere l’attivazione del Dottorato nazionale di Studi per la Pace – si legge nel comunicato della Sapienza -; l’adesione al partenariato con An-Najah National University, UNIMED e Palestinian Student Scholarship Fund (PSSF) per il completamento dell’istruzione universitaria gratuita degli studenti residenti nella Striscia di Gaza. Inoltre Sapienza si impegna a destinare una quota del budget per il finanziamento di visite di studiosi provenienti dalle zone del conflitto in Medio Oriente. È inoltre stato confermato l’impegno affinché la libertà della ricerca e dell’insegnamento trovino spazio all’interno dei confini etici definiti dai valori costituzionali e specificati dalla normativa, dallo Statuto e dal Codice Etico dell’Ateneo. A tal fine l’Università si è dotata di organi di garanzia tra i quali il Comitato per la Ricerca transdisciplinare, istituito nel 2021 e il cui regolamento affronta anche il tema dei possibili usi distorti della ricerca”.

