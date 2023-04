Si tratta di una ventina di progetti creati da artisti internazionali che hanno come tema la desacralizzazione

Sono numerosi gli eventi e le mostre del Fuorisalone durante la Milano Design Week 2023. Tra queste ce n’è una che ha come tema la desacralizzazione organizzata da Galerie Philia all’interno di un luogo particolare: la Chiesa di San Vittore e Quaranta Martiri ormai sconsacrata. L’installazione di chiama Desacralized e mette insieme il lavoro di una ventina di artisti internazionali che, per l’occasione, hanno creato degli oggetti che analizzano il tema della desacralizzazione. “Abbiamo avuto tre mostre milanesi, una trilogia sul concetto di sacro e sulla porosità tra il profano e il sacro. E questa terza mostra, che è la fine della trilogia, si svolge in una chiesa sconsacrata, e riguarda l’esplorazione del tema della desacralizzazione, e cosa significa per diversi artisti”, ha spiegato Ygael Attali, Direttore di Galerie Philia.

