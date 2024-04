"Viene utilizzato in situazione estreme", spiega Federico Gotti dell’azienda ‘Drone Master’

(LaPresse) Alla sicurezza del Salone del Mobile pensa ‘Spike’, un cane robotico specializzato nella ricerca di esplosivi. ‘Spike’ è lo stesso cane robot in dotazione alla Polizia. “Viene utilizzato in situazione estreme, sia nell’ambito della sicurezza che della ricerca e soccorso”, spiega Federico Gotti, tecnico dell’azienda ‘Drone Master’ di Bergamo che lavora per Fiera Milano nell’ambito della security.

