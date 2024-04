Chiedono un incontro pubblico per discutere di quello che sta accadendo a Gaza

(LaPresse) Un gruppo di studenti ha occupato nella giornata di oggi il rettorato dell’Università Statale di Milano, appendendo una bandiera della Palestina all’ingresso. “Oggi come studenti della Statale – viene spiegato – scegliamo di denunciare chi chiude gli occhi davanti al genocidio in corso a Gaza. Non possiamo più accettare che le istituzioni che amministrano l’Università non prendano posizione rispetto al massacro senza precedenti”. Gli studenti, come spiegato anche uno degli occupanti, “chiedono un dialogo che parta dal basso e un incontro pubblico aperto a tutti con l’attuale rettore e i candidati rettori per discutere” di quello che sta accadendo a Gaza.

