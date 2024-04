Dopo la notizia, poi smentita, che l'Idf ne avrebbe consentito il rientro. Secondo fonti mediche di Gaza, l'esercito israeliano avrebbe sparato sulla folla, uccidendo 5 persone

Centinaia di famiglie di sfollati palestinesi si sono messe in cammino domenica per ritornare dal centro al nord della Striscia di Gaza dopo la notizia, circolata nel mattino sui media palestinesi, che l’esercito israeliano ne avrebbe consentito il rientro. Una voce poi smentita dall’Idf, che in una nota ha dichiarato: ”Sono notizie false, è ancora zona di combattimento”. Fonti mediche di Gaza citate da Haaretz affermano che, per fermare questo ritorno, l’Idf avrebbe aperto il fuoco sugli sfollati uccidendo cinque persone. Il nord di Gaza è stato il primo obiettivo dell’invasione israeliana nella Striscia dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre: centinaia di migliaia di palestinesi hanno lasciato le loro case nel nord per rifugiarsi verso il sud di Gaza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata