Sul posto i tecnici per i rilievi idrogeologici del caso

Ancora frane e smottamenti nel Nord Italia, in particolare in Piemonte. Nel Verbano Cusio Ossola diverse le situazioni segnalate, la più grave in Valle Strona: le frazioni di Luzzogno e Inuggio sono al momento isolate, per un totale di circa 450 persone. Sul posto i tecnici per i rilievi idrogeologici del caso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata