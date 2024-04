Pasqua e Pasquetta sotto la pioggia per buona parte delle zone meridionali della penisola

IN AGGIORNAMENTO – A causa delle forti piogge registrate in settimana e intensificatesi nelle ultime ore, stamani, poco prima delle 6, si è verificata una frana sulla A23 Udine-Tarivio, nel territorio del Comune di Amaro, in provincia di Udine. Il distacco delle rocce ha determinato la chiusura del tratto al traffico veicolare, causando traffico e rallentamenti. Il tratto è stato temporaneamente chiuso tra Carnia e Pontebba, in entrambe le direzioni, per consentire le operazioni di messa in sicurezza della sede autostradale da parte del personale della Direzione del Nono Tronco di Udine di Autostrade per l’Itali. La frana si è verificata al km 64 ad Amaro. Continua l’ondata di maltempo al nord.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Udine con le squadre dei distaccamenti di Gemona e Tarvisio. Non vi sono feriti, ma tre veicoli sono stati parzialmente danneggiati.

200 interventi in Lombardia

Sono stati 200 gli interventi dei vigili del fuoco: le maggiori criticità nel varesotto e nel milanese. A Leggiuno (VA) evacuate 3 famiglie per l’ingrossamento di un corso d’acqua.

A Biella interrotta la statale per frana

Questa mattina 1 aprile, poco dopo le 6:30, i Vigili del fuoco di Biella sono intervenuti sulla SP200 nel comune di Zumaglia per una frana che invade tutta la carreggiata. Arrivati sul posto e vista la situazione hanno dovuto provvedere a far chiudere la strada nel doppio senso fino alla messa in sicurezza. Sul posto anche il Sindaco ed i “cantonieri” della Provincia per valutare la situazione e cercare di riattivare la viabilità nei tempi più rapidi possibili. Non si segnalano persone coinvolte.

Problemi anche a Varallo Sesia

Nella prima mattina dopo le 7:00 di oggi 01/04/24 la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Varallo Sesia è intervenuta in località Arboerio comune di Varallo Sesia per la caduta di un Masso sulla strada che collega Dovesio con Arboerio. All’ arrivo sul posto la squadra dei Vigili del fuoco ha provveduto al ripristino della circolazione stradale in sicurezza permettendo il senso di marcia alternato nell’ attesa che venga rimosso il masso che occupa le sede stradale. Non si segnalano feriti.

