Si tratta di un 22enne in Puglia e di un 42enne deceduto nella zona sud di Catanzaro. L'uomo morto nel Barese aveva 49 anni

Due incidenti stradali mortali a distanza di poche ore in Italia. Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale è intervenuta questa notte alle ore 01.15 circa su Viale Isonzo, zona sud di Catanzaro, per un incidente stradale mortale. Una la vettura coinvolta una Peugeot 206 Cabrio che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo andando ad impattare violentemente contro un lampione dell’illuminazione stradale. Deceduto il conducente, un 42enne, unico passeggero a bordo della vettura.I vigili del fuoco hanno estratto il corpo del 42enne dalle lamiere e hanno provveduto alla messa in sicurezza della strada e dell’auto. Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza.

L’atro incidente stradale mortale in provincia di Lecce, sulla statale 274 che collega Presicce-Acquarica: a perdere la vita un ragazzo di 22 anni. L’auto sulla quale viaggiava, per caulse da accertare, è andata fuori strada, finendo in una scarpata. L’incidente è avvenuto attorno a mezzanotte. Ferito in maniera grave un 19enne, ricoverato all’ospedale di Tricase (Lecce). Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata