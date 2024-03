Le parole di Marco Fazio, dirigente della Polizia ferroviaria interna alla Polfer

E’ stato ritrovato alla stazione Centrale di Milano Edoardo Galli, il 16enne originario di Colico (in provincia di Lecco), scomparso il 21 marzo scorso. “Edoardo sta bene, adesso è tranquillo con la famiglia. Non abbiamo ancora nessuna notizia sui suoi movimenti, nei prossimi giorni saranno fatti gli approfondimenti”. Lo ha detto il commissario capo della Polfer in servizio presso la stazione di Milano, Marco Fazio, parlando con i giornalisti dopo il ritrovamento del 16enne. “Il ragazzo – ha ricostruito Fazio – è stato trovato stamattina alle 7.45 in Stazione Centrale nell’area della Galleria dei mosaici, davanti ai tornelli d’accesso ai binari. Si trovava tra il Gate A e il Gate B per fare il biglietto per Colico, quindi verosimilmente nell’intento di tornare a casa. A un certo punto una coppia di viaggiatori lo ha riconosciuto e ha contattato una pattuglia. Siamo intervenuti, lui aveva i documenti con sé quindi non c’era dubbio che si trattasse di lui. Una volta identificato lo abbiamo accompagnato nei nostri uffici, avvisato i familiari e soprattutto ci siamo accertati che stesse bene”. Il 16enne, “non ci ha detto niente, la cosa più importante per noi è stato affidarlo ai familiari, dopo tutti questi giorni di tensione e preoccupazione, e consentire un ricongiungimento sereno. Quando ha visto i genitori li ha abbracciati. Si vedrà nei prossimi giorni quello che racconterà, al momento ancora niente”, ha risposto il commissario, confermando che la famiglia ha già lasciato Milano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata