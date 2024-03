La madre del 16enne: "Me lo sentivo, abbracciarlo mi ha dato un'emozione forte"

E’ stato ritrovato Edoardo Galli, il 16enne scomparso il 21 marzo scorso. Il giovane era nella Stazione Centrale di Milano mentre stava facendo il biglietto per rientrare a casa, a Colico, paesino in provincia di Lecco. “La cosa più bella è che è tornato e sta benissimo”, hanno detto i genitori del ragazzo. “E’ vero che è andato nell’Est Europa?”, ha chiesto una giornalista. “Non siamo ancora a conoscenza, è la cosa che ci interessa meno. Voglio ringraziare le forze dell’ordine, tutte le persone che ci hanno aiutato. Quando ci siamo abbracciati non ci siamo detti nulla, ho finito le lacrime”, hanno replicato i genitori. “Non sappiamo perché si sia allontanato. Sentivo che sarebbe tornato. Abbracciarlo mi ha dato un’emozione forte”, ha aggiunto la madre.

