I manifestanti hanno intonato cori contro la rettrice dell'ateneo

Studenti in corteo alla Sapienza in occasione del Senato accademico. Alcuni manifestanti pro Palestina, una volta arrivati davanti al palazzo del Rettorato, si sono colorati con delle tempere i palmi di rosso per imprimere il segno sui muri a simulare mani sporche di sangue. Cori contro la rettrice dell’ateneo capitolino Antonella Polimeni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata