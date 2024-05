Il capo della Protezione Civile: "Spesso si confonde il fenomeno vulcanico con quello bradisismico"

“C’è necessità di migliorare la comunicazione e la ricezione nei fenomeni. Spesso si confonde il fenomeno vulcanico con quello bradisismico, le scosse rispetto all’eruzione, si usano termini spesso in maniera non particolarmente cauta o scientifica. Ci sono due fenomeni che sono collegati certamente, ma che sono allo stato con conoscenze differenti, quindi spiegare alle persone che vivono in un’area vulcanica. Non è che è vulcanica da adesso, è noto e bisogna prendere coscienza, aumentare la consapevolezza dei rischi dove si vive”. Lo ha detto il Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio all’incontro pubblico tra cittadini e istituzioni sull’emergenza bradisismo nei Campi Flegrei, svoltosi presso la sede di Bagnoli del comune di Napoli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata