Lo prevede una circolare alle prefetture

Dispositivi di sicurezza rafforzati durante la settimana Santa e durante i riti pasquali previsti nella Capitale. Lo prevede una circolare inviata alle prefetture dal ministero dell’Interno e recepita a livello locale dalle questure italiane, che attraverso gli uffici di Gabinetto, hanno predisposto e previsto imponenti misure di sicurezza, rafforzate dopo i fatti di Mosca dove dove nella sala concerti ‘Crocus’ sono state uccise a colpi di mitra 140 persone. Allerta massima quindi nella Capitale e nelle città d’arte Italiane dove sono attesi milioni di turisti. Gli eventi religiosi considerati ‘sorvegliati speciali’ saranno in primo luogo la lavanda dei piedi, che si terrà giovedì 28 marzo prossimo. Poi, venerdì, centinaia fra agenti di polizia, carabinieri, finanzieri e agenti della polizia di Roma Capitale, vigileranno sulla sicurezza durante la ‘Via Crucis’ che si svolgerà a partire dalle 21.15 al Colosseo. Sabato Santo, invece, l’attenzione degli apparati di sicurezza si concentrerà sulla Veglia Pasquale che comincerà dalle 19:30 nella Basilica di San Pietro. Il giorno di Pasqua, infine, massima attenzione verrà posta durante la messa in piazza San Pietro che verrà celebrata da Papa Francesco, il quale alle 12 impartirà la benedizione ‘Urbi et Orbi’.

