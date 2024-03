E' stata convocata dal ministro Piantedosi per una analisi della situazione dopo l'attentato a Mosca

E’ in corso al ministero dell’Interno la riunione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocata dal ministro Matteo Piantedosi per una analisi della situazione dopo l’attentato terroristico a Mosca.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata