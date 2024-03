Incidenti alla cerimonia di inaugurazione dell'Anno Accademico

Tensioni a Bologna tra la polizia e i collettivi universitari in protesta per la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico, organizzata al Teatro Manzoni alla presenza del ministro Anna Maria Bernini e dell’ex premier della Nuova Zelanda Jacinda Ardern. Un gruppo di circa 200 attivisti riconducibili ai collettivi d’area antagonista e altri movimenti filo palestinesi (Cua, Cambiare Rotta, Osa e Gep), si sono radunati in Piazza Verdi e hanno dato luogo ad un corteo. Giunti in via Indipendenza, si sono fermati a pochi metri dal cordone delle forze di polizia. Nel corso delle operazioni, due agenti del Reparto Mobile della Polizia di Stato di Padova avrebbero riportato lesioni agli arti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata