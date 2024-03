La questura dice che ci sono due poliziotti feriti

Tensioni a Bologna tra la polizia e i collettivi universitari in protesta per la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico, organizzata al Teatro Manzoni alla presenza della ministra Anna Maria Bernini e dell’ex premier della Nuova Zelanda Jacinda Ardern. Un gruppo di circa 200 attivisti riconducibili ai collettivi d’area antagonista ed altri movimenti filo palestinesi (Cua, Cambiare Rotta, Osa e Gep), si sono radunati in Piazza Verdi e hanno dato luogo ad un corteo. Giunti in via Indipendenza, si sono fermati a pochi metri dal cordone delle forze di polizia.

“Nonostante l’accordo con le autorità accademiche di far presenziare all’evento una delegazione di attivisti per dare lettura di un loro comunicato, dopo pochi minuti, il corteo è avanzato esercitando diverse pressioni sullo schieramento e lanciando, dalle retrovie, oggetti e bottiglie contro gli agenti, che li hanno respinti ed allontanati degli operatori di polizia, i quali li hanno respinti ed allontanati con fermezza e compostezza, mantenendo il presidio dell’area”, spiega la Questura. Nel corso delle operazioni, due agenti del Reparto Mobile della Polizia di Stato di Padova hanno riportato lesioni agli arti. Il corteo ha ripreso quindi la direttrice di via Indipendenza facendo ritorno in zona universitaria. Questore di Bologna, Antonio Sbordone “manifesta tutto il suo apprezzamento e la vicinanza agli operatori dei Reparti Mobili, ai Funzionari e restante personale della Questura e delle altre Forze di Polizia per il comportamento operativo e la professionalità messi in atto nella circostanza”.

