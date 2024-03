Le vittime sono due gemelli di circa due anni e una sorellina di 6. Il padre al suo arrivo si è sentito male

Tre bambini – due gemelli di circa due anni e un altro fratellino di 6 – sono morti questa notte a Bologna a causa di un incendio, sviluppatosi a causa del corto circuito di una stufa elettrica. La mamma dei bambini, Stefania Alexandra Nistor, una donna di origine rumena, 31 anni, è morta durante il trasporto all’ospedale Maggiore. Sul posto il personale medico, i vigili del fuoco e la Polizia. La mamma – morta questa notte a Bologna a causa di un incendio, sviluppatosi a causa del corto circuito di una stufa elettrica.

I due gemelli erano del 2022 e si chiamavano Mattia Stefano e Giulia Maria. La più grande, nata nel 2018, si chiamava Giorgia Alexandra Panaite. Il padre, che nell’apprendere la notizia si è sentito male, ha poi pubblicato sui social l’immagine di una candela avvolta da un nastro nero.

L’incendio è scoppiato in via Bertocchi 55. L’appartamento è stato posto sotto sequestro per ulteriori accertamenti.

Sindaco Lepore: “Dolore per vittime incendio, spezzata vita giovane famiglia”

“Esprimo il profondo dolore e cordoglio della città per questa terribile tragedia, che ha spezzato la vita di una giovane famiglia. Attendiamo di conoscere, dagli accertamenti in corso, maggiori dettagli sulle cause dell’incendio e sull’identità delle persone coinvolte. Ai familiari e ai cari delle persone colpite va la nostra sentita e fattiva vicinanza”. Così il sindaco di Bologna Matteo Lepore dopo l’incendio in cui sono morti una donna e i sui tre bambini.

Vicequestore: “Soccorsi tempestivi chiamati da un vicino”

“Questa notte, intorno all’una circa, c’è stato l’allarme da un vicino che ha visto del fumo provenire dall’appartamento sottostante, dal quarto piano”. Così il vicequestore di Bologna, Pierluigi Pinto, intervistato da SkyTg24 in merito all’incendio di questa notte che ha causato la morte di tre bambini piccoli e della loro madre. Quando sono arrivate sul posto le volanti “purtroppo l’incendio aveva fatto il suo effetto”.

“C’è stato l’intervento immediato di tutti i soccorsi – le volanti, i sanitari, i vigili del fuoco – che hanno constatato che all’interno dell’appartamento si era sviluppato un incendio dovuto, con buona probabilità, all’utilizzo di una stufetta o qualcosa di simile: probabilmente – ha spiegato – questo ha generato un cortocircuito, con conseguenti fiamme e fumo che ha invaso in particolare la stanza dove dormiva questa donna con i suoi tre figli”. Sul posto “sono immediatamente giunti gli altri famigliari: il papà dei bambini e i nonni, i genitori della signora”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata