Il rogo è stato subito spento dagli addetti della struttura. Non si registrano feriti

Un principio di incendio si è sviluppato intorno alle 20.50 in un locale adiacente al pronto soccorso del Policlinico di Milano, in via San Barnaba. Nessuna persona è risultata coinvolta. L’incendio è stato immediatamente spento dagli addetti del Policlinico. Le squadre dei vigili del fuoco, giunte in pochi minuti sul posto, hanno provveduto a ventilare il locale dai fumi e a mettere in sicurezza l’area interessata. Sono intervenuti una decina di vigili del fuoco con due mezzi.

