Raffigura Luana d'Orazio, morta sul lavoro nel 2021 a Prato

Il murale di Jorit dedicato a Luana d’Orazio, giovane operaia morta sul lavoro nel 2021 a Prato, è stato imbrattato a Roma con la scritta ‘Slava Ukraini’ dopo le polemiche scoppiate nei gio scorsi per la foto che lo street artist napoletano ha scattato con Putin in Russia e per le sue affermazioni di ‘vicinanza’ al capo del Cremlino.

