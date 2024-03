Napoletano, ha realizzato ritratti famosi sulle pareti di palazzi in tutto il mondo: da Koby Bryant a un'attivista palestinese (per cui fu arrestato a Betlemme)

Lo street artist Jorit, nome all’anagrafe Ciro Cerullo, è un artista conosciuto soprattutto a Napoli, che negli ultimi anni ha realizzato murales in diverse parti d’Italia e del mondo. Una delle sue opere più note in Italia è il murale di Maradona realizzato proprio nel capoluogo campano dopo la sua morte. Ha realizzato sempre a Napoli anche un murale di Kobe Bryant. Ha realizzato anche un ritratto di Luana d’Orazio, la giovane morta sul lavoro a Prato nel 2021.

L’artista, che si è recato in Russia in occasione del Festival della Gioventù e ha fatto una foto con Vladimir Putin, è stato già al centro di diverse polemiche, una delle quali riguardava una sua opera comparsa su un palazzo di Mariupol, nel mezzo del conflitto in Ucraina.

Il segno distintivo delle sue opere d’arte sulle pareti dei palazzi sono delle ‘strisce’ sui volti che ritrae. Anche in questo caso in Russia ha realizzato un murale dedicato a Ornella Muti, che si trovava proprio a Sochi insieme alla figlia Naike Rivelli.

Nel 2018 Jorit venne arrestato a Betlemme. Si trovava da qualche giorno lì per la realizzazione di un murale sull’attivista palestinese Ahed Tamimi, che era in carcere per aver schiaffeggiato un soldato israeliano e tornata libera proprio oggi.

