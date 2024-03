Vittima un 43enne di origine albanese. Stava installando alcuni pannelli termici quando è precipitato nel vuoto

Incidente mortale sul lavoro a Carpenedolo, nel Bresciano. Vittima un operaio di 43 anni, di origine albanese, che è morto cadendo dal tetto di un capannone dove, secondo una prima ricostruzione, stava installando alcuni pannelli termici. Fatale la caduta da un’altezza di circa 10 metri: l’uomo è morto sul colpo. Sul posto, oltre ai soccorsi, i carabinieri di Desenzano del Garda.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 8 di questa mattina presso l’azienda Marmi Ghirardi in via Santa Croce a Carpenedolo. Il 43enne stava montando dei pannelli quando, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto nel vuoto, morendo sul colpo. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche i tecnici dell’Asst del Garda.

