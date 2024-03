Si tratterebbe di una guerra fra bande rivali di narcotrafficanti

Sono tutti cittadini stranieri dell’Est Europa le persone ferite nel corso della sparatoria che si è verificata poco prima delle 20 davanti lo Shake bar di via Aldo Moro nel centro storico di Frosinone. Uno dei feriti, nonostante i tentativi di rianimazione del 118, è morto poco dopo sul posto. Subito dopo l’agguato, una persona è stata fermata dagli agenti della squadra mobile di Frosinone e portata in Questura. Lo scontro a fuoco si inquadrebbe in una guerra fra bande rivali di narcotrafficanti albanesi che da anni si contendono il territorio. Il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli ha annunciato che già per domattina è stata chiesta la convocazione urgente del Comitato per l’ordine e la sicurezza a cui parteciperà il Prefetto.

