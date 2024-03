Il giornalista su Instagram: "Mi hanno urlato 'fascista'!"

“Alla Sapienza di Roma contestazione di giovani ragazzi dei centri sociali che non vorrebbero farmi parlare. Mi urlano ‘fascista!’. Parlano di Gaza e dicono ‘un sionista non può parlare’. Siamo bloccati dentro un aula e non possiamo uscire. W la democrazia”. Lo scrive su Instagram il giornalista David Parenzo, invitato oggi pomeriggio all’incontro ‘Ricambio generazionale: pronti, partenza, via?’.

“C’era questo convegno organizzato da questi ragazzi di Azione Universitaria. C’è un gruppo di persone che ci impedisce di parlare, urlano ‘Palestina libera‘. Battono, battono molto. A un certo punto, hanno anche buttato la spazzatura per terra. Io parlo con tutti, poi hanno tirato fuori la bandiera palestinese, non vogliono che io parli, il loro obiettivo è che me ne vada fuori dall’università. Io ho ricevuto questo invito da questi amici, si parla di parità di genere e qui fuori c’è ancora tutta la polizia che difende il nostro diritto di parlare”, dice Parenzo in un video a corredo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata