Il comunicato del gruppo ultrà 'Banditi': "Basta fango"

Il comunicato degli ultrà della Curva Sud del Milan sulla vicenda del presunto pestaggio al personal trainer dei vip Cristiano Iovino a Milano dopo una rissa in un locale in cui sarebbe stato coinvolto anche Fedez. “Non abbiamo alcun tipo di legame con Fedez, né riguardo vicende professionali né tantomeno riguardo vicende private”, scrive sui social il gruppo ‘Banditi Curva Sud Milano’. “Basta fango“, aggiungono i tifosi rossoneri. I fatti da cui gli ultrà prendono le distanze sarebbero avvenuti nella notte del 21 aprile. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, dopo la rissa avvenuta nella discoteca milanese ‘The Club’, Iovino sarebbe stato circondato e picchiato da un gruppo di persone mentre stava rincasando in zona City Life, e alcuni degli aggressori sarebbero stati proprio ultrà del Milan.

