Bruxelles, 14 mag. (LaPresse) – “Le misure d’emergenza tirolesi sono giuridicamente conformi e corrette. Perché per noi la salute e la vita delle persone non sono negoziabili. Siamo uniti dalla parte della popolazione tirolese e faremo tutto il possibile per proteggerla costantemente. Le nostre argomentazioni sono buone. Le misure d’emergenza tirolesi hanno una base giuridica adeguata”. Lo scrive in una nota il ministro austriaco per la protezione del clima Leonore Gewessler, in merito al parere motivato sulla questione del Brennero emesso oggi dalla Commissione europea.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata