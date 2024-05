Gli attivisti di 'Genova che osa': "Consenta ripresa processo democratico"

Proteste a Genova in aula del Consiglio regionale martedì mattina quando un gruppo di cittadini in aula, nella parte riservata al pubblico, ha esposto alcuni cartelli durante la seduta del Consiglio regionale con la scritta “Toti dimettiti“. Fuori dalla sede dell’Assemblea legislativa gli attivisti di ‘Genova che osa’ hanno effettuato un presidio con cartelli e striscioni per chiedere le dimissioni del governatore: “Abbiamo raccolto 8 mila firme e 40mila cittadini hanno chiesto via e-mail ai consiglieri regionali di sfiduciare il presidente Toti. Quello che è uscito nelle intercettazioni è inaccettabile, deve chiarirlo ai giudici ma deve consentire la ripresa di un processo democratico e quindi la liguria deve il più rapidamente possibile tornare al voto”, afferma un portavoce.

