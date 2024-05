In manette il titolare e la moglie

Il Nucleo operativo della Guardia di Finanza è intervenuto su mandato della DDA in via dei Tribunali a Napoli per sequestrare la nota pizzeria ‘dal Presidente’. Tra i reati contestati quelli di autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori aggravati dal metodo mafioso e dall’agevolazione del clan camorristico dei Contini.

Per Massimiliano Di Caprio, 49 anni e proprietario della pizzeria, e la moglie Deborah Capasso, 47 anni, il gip di Napoli Giovanni de Angelis ha disposto la custodia cautelare in carcere, insieme a Vincenzo Capozzoli, 49 anni, considerato esponente del clan Contini e, secondo gli investigatori, titolare occulto della pizzeria.

