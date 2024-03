Sono stati condannati a tre anni per tentata violenza sessuale di gruppo

Il tribunale di sorveglianza di Firenze, con due distinti provvedimenti, ha stabilito l’affidamento in prova ai servizi sociali per Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, condannati a tre anni per tentata violenza sessuale di gruppo ai danni di Martina Rossi, la ragazza genovese morta a Palma di Maiorca nell’agosto del 2011, cadendo da un balcone di un hotel nel tentativo di sfuggire ai due hanno ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali. I due si trovavano già in regime di semilibertà. Albertoni ha ottenuto l’affievolimento del regime della pena il mese scorso mentre Vanneschi si trova in affidamento in prova già da luglio 2023.

