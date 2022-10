I due sono stati condannati definitivamente dalla Cassazione a 3 anni di reclusione per tentata violenza sessuale

Il tribunale di sorveglianza di Firenze ha disposto la detenzione in regime di semilibertà per Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, i due trentenni di Castiglion Fibocchi (Arezzo), condannati definitivamente dalla Cassazione a 3 anni di reclusione per tentata violenza sessuale sulla studentessa genovese Martina Rossi.

La ragazza morì a 20 anni il 3 agosto 2011, precipitando dalla terrazza di una camera d’albergo a Palma di Maiorca, in Spagna, nel tentativo di fuggire.

Nell’udienza davanti al tribunale di sorveglianza, tenutasi il 29 settembre scorso, il procuratore generale aveva chiesto il rigetto delle misure alternative, mentre le difese di entrambi i condannati avevano chiesto la messa in prova ai servizi sociali. Il tribunale ha deciso per la detenzione in regime di semilibertà e ieri, venerdì 7 ottobre, la procura generale ha ricevuto la decisione e ha emesso il provvedimento di esecuzione. Sempre ieri, nel pomeriggio Albertoni e Vanneschi si costituiti al carcere di Arezzo.

