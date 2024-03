Foto Facebook Sentieri di Gressoney

Irraggiungibili i comuni di Gressoney e Rhemes-Notre-Dame. Chiuse diverse strade regionali e guasti alle linee elettriche

Il maltempo continua a interessare tutto il Nord Italia. Ha smesso di nevicare nei Comuni di Gressoney Saint Jean, Gressoney-La Trinité e Gaby, dopo la valanga che ha causato l’isolamento delle zone nella Valle del Lys, in Valle d’Aosta, di oltre 6mila persone.

La valanga ha provocato anche la chiusura della strada regionale 44. A Gaby, fanno sapere dalla sede del Comune raggiunti telefonicamente da LaPresse, risultano ancora isolate 5 famiglie e un gruppo di turisti polacchi che non è riuscito a scendere in paese ed è rimasto nel’albergo che li ospitava. Al momento su Gaby sono cessate sia pioggia sia neve e la nebbia si è diradata. Appena sarà possibile l’elicottero si alzerà in volo per valutare la situazione. A Gressoney-La Trinité, il sindaco Alessandro Girod ha emesso una ordinanza che vieta la circolazione sulle strade interessate: oltre alla sr 44 anche la strada regionale 43 per Stagal, la strada comunale verso la località Biel e sul parcheggio in località Eyo.

A Gressoney Sai Jean, a causa della valanga, si è verificato anche un guasto sulla linea di media tensione Deval, provocando una interruzione della corrente elettrica. Il sindaco Mattia Alliod ha emanato, già nel pomeriggio di ieri, una ordinanza in merito alla viabiltià e alla chiusura delle scuole.

In vigore fino alla mezzanotte allerta valanghe

È in vigore fino alla mezzanotte di oggi l’allerta di colore arancione per il rischio valanghe nella Valle del Lys, in Valle d’Aosta, dove dal pomeriggio di ieri sono isolate oltre 6mila persone a causa di una valanga che ha bloccato una galleria e diverse strade regionali nei COmuni di Gressoney La Trinité, Gressoney Saint Jean e Gaby.

Secondo le previsioni, sono stimati in media 35 cm di neve nella zona A, oltre 1500/1700 m, nella zona B 60/80 cm, nella zona C 50/70 cm, nella zona D 25/35 cm. I valori massimi sono pari a circa il doppio delle medie.

Residente Gressoney: “Una neve così mancava da anni”

“Una neve così copiosa mancava da anni: ha iniziato a nevicare alle 3 della notte e ha finito praticamente 24 ore dopo. L’ultima volta che la galleria di Gaby si è bloccata era almeno una decina di anni fa”. Lo dice a LaPresse Angelo Mariani che gestisce il sito ‘Sentieri di Gressoney’, parlando della valanga che da ieri ha isolato oltre 6mila persone in tutta la Valle del Lys.

“Adesso qui c’è il sole e stanno valutando quando far partire le operazioni di sgombero delle strade dalle neve”, riferisce. Anche se, però, l’isolamento dovesse durare ancora qualche giorno “non vi sarebbero problemi: ci sono i rifornimenti, parliamo di territori vasti, di ‘paesoni'”. Qualche difficoltà “forse ieri, quando ci è stato comunicato che vi era qualche problema alla linea elettrica, ma qui ora è tutto regolare”, sottolinea.

