A Santa Margherita Ligure la mareggiata ha sollevato un tratto pedonale

Frane e interventi puntuali in queste ore in Liguria, sferzata dalle forti piogge di queste ore. A Ventimiglia, in zona Camporosso, uno smottamento ha reso inagibili tre bungalow. Nell’imperiese a Dolcedo i tecnici della Provincia stanno intervenendo con un escavatore per rimuovere un grosso albero caduto lungo la sede stradale in via Regina Margherita. Da ponente a levante si moltiplicano gli interventi da parte dei vigili del fuoco e dei tecnici. A Santa Margherita Ligure, nel genovesato, la mareggiata di queste ore ha sollevato una parte del percorso pedonale che collega la cittadina rivierasca con il borgo di Portofino. Frana registrata in giornata anche tra Cogoleto e Varazze, sul lungomare ciclopedonale Europa. Pietre e detriti sono caduti sulla passeggiata realizzata lungo l’ex tracciato ferroviario dismesso da uno dei muraglioni di contenimento. Il tratto è stato chiuso al transito e domani, ad allerta conclusa, è previsto un sopralluogo dei tecnici per verificare la tenuta del versante e per i ripristini.

