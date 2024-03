Il giovane era finito agli arresti domiciliari per resistenza a pubblico ufficiale ed era stato condannato per direttissima qualche giorno fa

Dopo quasi 44 ore sul balcone di casa, con propositi suicidi, è sceso ed è stato accompagnato in ospedale per accertamenti. Un 23enne di Pescara ha tenuto sotto scacco un intero quartiere e le forze dell’ordine da mercoledì 28 febbraio minacciando di buttarsi dal balcone dell’abitazione, al quinto piano di un condominio di via Rieti, nel centro di Pescara. Il giovane era finito agli arresti domiciliari per resistenza a pubblico ufficiale ed è stato condannato per direttissima, giorni fa, per resistenza a pubblico ufficiale perché avrebbe spruzzato dello spray urticante a un poliziotto.

Due mesi fa, il 23enne ha perso la madre e in queste ore non avrebbe avuto alcun contatto con altri familiari. La negoziazione ha avuto un momento di svolta quando il dialogo con la persona ha riguardato il suo cane, che aveva necessità di essere alimentato. Nelle immagini si vede il team leader che getta del cibo per cani all’interno dell’appartamento, gesto che consente l’intervento degli operatori nell’appartamento. Il cane di grossa taglia che gli ha fatto da guardia in questi giorni sarà affidato, per il momento, a una struttura.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata