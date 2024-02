Sul posto il negoziatore della polizia ha provato a farlo desistere dall'intento

Dalle 14 di ieri tiene ancora impegnate le forze dell’ordine a Pescara minacciando di buttarsi dal balcone dell’abitazione. Si è barricato in casa con un cane di grossa taglia, di guardia, che rende difficile qualsiasi genere d’intervento. Si tratta di un 23enne che ha cambiato sesso, ai tempi il suo nome era Roberta. Il 23enne è finito agli arresti domiciliari per resistenza a pubblico ufficiale condannato per direttissima, sembra abbia spruzzato dello spray urticante ad un poliziotto e le scorse ore avrebbe minacciato anche una vicina di casa.

Il 23enne è ancora in bilico, a piedi nudi, sulla ringhiera del balcone del quinto piano di un condominio di via Rieti, una traversa di Corso Vittorio Emanuele ll, all’angolo con via Latina, in centro a Pescara. L’area, da circa 20 ore, è presidiata dalle forze dell’ordine e mezzi di soccorso. Sul posto il negoziatore della polizia ha provato a farlo desistere dall’intento. I vigili del fuoco sono intervenuti con un rimorchio in cui è stato caricato il ‘telo di salvataggio‘ che ieri, in serata, è stato gonfiato e posizionato sull’ipotetico punto di caduta. Sono intervenuti anche i carabinieri di Pescara. La madre del 23enne sembra sia morta due mesi fa, in queste ore il giovane non avrebbe avuto alcun contatto con il padre.

