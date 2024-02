Resta l'allarme per possibili valanghe in Trentino, mentre a Napoli saranno chiusi i parchi

Miglioramenti, almeno momentanei, della situazione meteorologica in Veneto dopo il maltempo dei giorni scorsi che ha colpito pesantemente le province di Vicenza e di Padova. “La situazione meteo oggi è in miglioramento, ma Arpav ci segnala che tra il pomeriggio e la serata di domani (venerdì, ndr) è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione, di minore intensità, in pianura e sulle zone montane. La rete idrica secondaria, soprattutto nel Vicentino e nel Padovano, a causa delle intense precipitazioni dei giorni scorsi è in sofferenza. Stiamo monitorando con attenzione l’evoluzione meteo per verificare quali provvedimenti vadano messi in atto”, ha detto l’assessore regionale alla protezione civile Gianpaolo Bottacin, che giovedì mattina ha presieduto la riunione dell’Unità di crisi regionale. “Allo stato attuale”, ha spiegato, “i bacini di laminazione e tutte le opere messe in campo in questi anni stanno funzionando, garantendo la sicurezza dei territori interessati. Ho aggiornato l’Unità di crisi a domani per verificare la portata e gli effetti della perturbazione in arrivo e per valutare i dati di aggiornamento sulle previsioni di domenica, quando, allo stato attuale, è previsto l’arrivo di maggiori precipitazioni sia nella pianura centro settentrionale sia nelle zone montane“.

Ancora neve in Trentino, resta allarme valanghe

In Trentino, invece, superata l’allerta meteo, permane la massima attenzione rispetto a pioggia e neve, mentre il bollettino valanghe Euregio segnala un pericolo marcato di grado 3, su una scala da 1 a 5. Secondo Meteotrentino, giovedì ci saranno deboli piogge intermittenti più probabili in serata e nella prossima notte. Venerdì sono attese precipitazioni moderate a tratti diffuse con quota neve in calo a 1.300 metri circa. Oltre i 1.500 metri cadranno mediamente 10-25 centimetri di neve e quantitativi minori a quote inferiori. Sabato saranno possibili deboli precipitazioni nevose oltre i 1.500 metri circa, mentre tra domenica e lunedì le precipitazioni saranno diffuse, con il limite della neve a 1.300 metri circa e localmente sotto.

Allerta a Napoli, venerdì parchi chiusi

Spostandoci invece al Sud, il Comune di Napoli ha disposto per la giornata di domani, venerdì 1° marzo, la chiusura dei parchi cittadini e del pontile nord di Bagnoli. Sarà inoltre interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine. La decisione è stata presa alla luce dell’avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici previsti per l’intera giornata di domani, diramato dalla Protezione civile regionale.

