Foto credit: Città di Vicenza

Pericolo di valanghe in montagna. Frane in Liguria e Toscana

Il maltempo sta causando disagi anche nelle zone non montane del Nord e Centro Italia. In Veneto c’è allerta rossa per frane e colate rapide sui settori montani, pedemontani e collinari nei bacini Piave Pedemontano e Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone. Probabile rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane e allagamenti di locali interrati e/o sottopassi. Innalzamenti diffusi dei livelli della rete idrografica secondaria che per le zone in allerta rossa potranno risultare rilevanti e con estese inondazioni e diffuso trasporto di sedimenti.

Sindaco Vicenza: “Situazione è critica”

“La situazione è critica, ci sono allagamenti importanti in particolare nella zona del Retrone. Evitate in tutta la città interrati e sottopassi. Limitate gli spostamenti per consentire gli interventi di soccorso e della protezione civile”. Così il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, in un aggiornamento sulla pagina facebook del comune di Vicenza in merito all’emergenza Maltempo nella città veneta.

In Veneto torrenti Bacchiglione e Retrone sopra livello guardia

Prosegue l’allerta Maltempo in Veneto dove i torrenti Retrone e Bacchiglione, sotto controllo già dalla giornata di ieri a causa delle piogge, hanno superato il limite di guardia. Nella notte il torrente Bacchiglione ha raggiunto un livello di circa 5 metri. Per la giornata di oggi, il tempo inizialmente ancora perturbato con tendenza a divenire variabile o a tratti instabile, con precipitazioni in progressivo diradamento a partire dal primo pomeriggio; limite delle nevicate in probabile ulteriore leggero rialzo.

In Veneto oltre 60 interventi svolti dai vigili del fuoco

Prosegue il lavoro delle squadre dei vigili del fuoco impegnate da ieri in Veneto per far fronte ai danni causati dal maltempo: oltre 60 soccorsi svolti, monitorato il livello del fiume Retrone a Vicenza.Nella clip le operazioni di recupero effettuate stanotte per rimuovere un grosso un albero che ostruiva il corso del Bacchiglione a Vicenza, all’altezza del ponte di viale Margherita.

Ancora sospesi treni Vicenza-Padova, interrotta linea Milano-Venezia

La circolazione permane sospesa tra Vicenza e Padova per condizioni meteo critiche che stanno provocando il rischio di esondazione di alcuni fiumi. Lo rende noto Trenitalia, sul proprio sito. Prosegue l’intervento dei tecnici e della Protezione Civile per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria.I treni Alta Velocità ed Euronight possono subire cancellazioni ed essere instradati su percorsi alternativi con un maggior tempo di percorrenza fino a 150 minuti.I treni regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni. Attivo il servizio sostitutivo con bus tra Vicenza e Padova e tra Vicenza e Grisignano, Cavazzale e San Pietro in Gù.

Allagamenti a Vicenza e Altavilla Vicentina

Si sono verificati numerosi allagamenti a Vicenza e Altavilla Vicentina : è intervenuta la Protezione Civile con pompe e saccate. È l’aggiornamento sul maltempo in Veneto, alle ore 8, reso noto dal presidente della Regione Luca Zaia.Il Consorzio Bacchiglione segnala alcuni allagamenti nei comuni dei Colli Euganei a causa dell’impossibilità ricettiva della rete minore. È esondato lo scolo consortile Nina, affluente del canale Bisatto, in località Lovertino di Rovolon, interessando alcune abitazioni.Il torrente Aldegà inizia lo sfioro in comune di Monteforte d’Alpone e S. Bonifacio, con invaso in area deputata a laminazione.

A Vicenza chiusa tangenziale Sud per allagamenti

Sono attualmente chiusi per allagamenti la tangenziale sud tra Campedello e Vicenza ovest. Chiuso anche il nodo dello Stadio (viale Trissino, via Bassano, via dello Stadio), il sottopasso Vittime Civili di Guerra, tra via Martiri delle Foibe e viale della Pace e strada dei Ponti di Debba. Lo comunica il Comune di Vicenza.Imminente anche la chiusura della rotatoria tra strada delle Cattane e via degli scaligeri (Emisfero).Continuano a rimanere chiuse anche strada di Bertesina, tra viale Aldo Moro e via della Scola, strada del Tormeno, strada di Casale, strada delle Ca’ Perse, strada di Porciglia, strada delle Scuole di Anconetta.Si raccomanda la massima prudenza nell’affrontare i sottopassi, in particolare quello di Sant’Agostino sotto l’autostrada A4.

Pericolo valanghe in aumento su Alpi, in calo su Appennini

Diffuso e in aumento il pericolo valanghe sull’arco alpino mentre è in diminuzione sugli Appennini per cui è fortemente sconsigliate le uscite escursionistiche ed alpinistiche al di fuori delle piste battute e segnalate. Attendere qualche giorno dopo le perturbazioni affinchè il manto nevoso si stabilizzi. È l’allerta diramata dai carabinieri in merito alla attuale situazione del Maltempo con le recenti nevicate, localmente ancora in corso ed associate a vento forte, che determinano attualmente e per i prossimi giorni un ulteriore aumento del pericolo valanghe su tutti i settori alpini. Pericolo moderato ma in diminuzione alle alte quote dei settori liguri, emiliani ed abruzzesi. Seguire attentamente l’evoluzione dei prossimi giorni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata