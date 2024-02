Foto dall'archivio

La vittima trovata morta in appartamento ieri sera

Un uomo è stato accoltellato ieri sera a Vercelli nella sua abitazione ed è morto. Secondo le prime ricostruzioni dei sanitari giunti sul posto, in via XXVI aprile, un uomo tra i 50 e i 60 è deceduto in seguito a ferite d’arma da taglio. Sul posto oltre al 118 le forze dell’ordine per ricostruire quanto accaduto, indagini in corso.

È stata poi fermata la compagna. Secondo quanto ricostruiscono i giornali locali l’uomo si trovava nella residenza della fidanzata 60enne e alla base della tragedia ci sarebbe stato proprio un litigio fra i due.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata